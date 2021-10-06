Москва, 6 октября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. По итогам торгов 5 октября баррель нефти Brent подорожал на 1,70% до 82,65 руб. Поддержку нефтяному рынку оказывает решение государств ОПЕК+ сохранить ранее принятое соглашение по наращиванию нефтедобычи, а также ралли по газу, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Gazprom-neft.ru Добыча нефти

Стоимость декабрьских фьючерсов на газ в Европе поднималась до отметки $1456 за тысячу кубометров. Цена может ещё сильнее вырасти из-за шорт-сквиза — аномального спроса на актив, вызванного закрытием коротких позиций.

Маржин коллы вынуждают крупных сырьевых трейдеров (Glencore, Gunvor, Trafigura и Vitol) газовыми контрактами привлекать дополнительное финансирование для удержания своих позиций.

Они стали получать уведомления о маржинальном обеспечении. Нехватка денег приведёт к принудительному закрытию шортов.

Последние данные от Американского института нефти (API), показали, что запасы нефти увеличились на 951 тыс. баррелей (ожидалось — 300 тыс. баррелей), запасы бензина — на 3,682 млн баррелей, запасы дистиллятов — 345 тыс. баррелей.

Сегодня, 6 октября, свой отчёт представит минэнерго США. Эксперты ожидают сокращения запасов сырой нефти примерно на 300 тыс. баррелей за неделю до 1 октября.

Сегодня на торгах в Азии нефть торгуется на уровне $82,46. Уровень $82 является сильным сопротивлением. После него открыта дорога до $86,70 (максимум октября 2018 года).

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