Женева, Швейцария, 6 октября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Дельта-штамм коронавируса, отличающийся повышенной заразностью, в течение недели расширил свою географию со 187 до 192 стран мира. Об этом 6 октября сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно данным, опубликованным в еженедельном эпидемическом бюллетене ВОЗ, продолжает расти число стран, территорий и областей, где выявляют штаммы коронавируса SARS-CoV-2 «альфа», «бета», «гамма» и «дельта». Данные мутации изначального варианта коронавируса были отнесены специалистами ВОЗ к категории вызывающих обеспокоенность.

Штамм «дельта» впервые был выявлен специалистами в октябре 2020 года в Индии. За последнюю неделю информация о наличии данной мутации коронавируса поступили из 192 стран и территорий мира. Таким образом за последние семь дней дельта-штамм расширил свою географию, «захватив» ещё пять стран.

Штамм «альфа», впервые выявленный в Великобритании в сентябре 2020 года, присутствует уже в 195 странах мира. Вариант «бета», который известен специалистам с августа 2020 года, после его обнаружения в ЮАР, сейчас присутствует в 145 государствах. Гамма-штамм, изначально циркулировавший в Бразилии, обнаружен в 99 странах.

Ранее ИА REGNUM сообщало об особенностях дельта-штамма коронавируса SARS-CoV-2.