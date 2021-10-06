Москва, 6 октября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. В среду, 6 октября, в столице России ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в городе составит +10… +12 °С. Об этом 6 октября сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Осень в Москве

Также указывается, что ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 2−7 м/с, атмосферное давление составит 768 мм рт. столба.

Кроме того, отмечается, что в ночь на 7 октября также ожидается переменная облачность и без осадков, по Московской области — местами туман. Температура воздуха −2… −0 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в завершившемся сентябре нынешнего года температура воздуха в Москве была на 0,9 градуса ниже климатической нормы.