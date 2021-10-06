Мадрид, 6 октября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Применение третьей (бустерной) дозы вакцины от коронавирусной инфекции одобрили для людей старше 70 лет власти Испании, 5 октября сообщило на своем сайте испанское министерство здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Указанная категория лиц сможет сделать новую прививку, начиная с конца октября. Такие пациенты должны были пройти полную вакцинацию от COVID-19 не ранее шести месяцев назад.

До этого момента в Испании бустерную дозу вакцины могли получить постояльцы домов престарелых, а также люди, находящихся в группе риска, в том числе лица с нарушениями иммунной системы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября власти Бразилии объявили, что дополнительной дозой вакцины против COVID-19 смогут привиться жители страны, которым 60 лет и более.

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