Женева, Швейцария, 6 октября, 2021, 07:33 — ИА Регнум. Число новых случаев заболевания COVID-19 в мире на прошлой неделе снизилось на 9%, а летальных исходов — на 4%. Об этом говорится в опубликованном 6 октября еженедельном эпидемическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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«С 27 сентября по 3 октября поступили сообщения о более чем 3,1 млн заразившихся и более 54 тыс. умерших», — говорится в документе.

Наибольшее снижение заболеваемости произошло в странах Африки (на 43%), Восточном Средиземноморье (на 21%). Рост в пределах 5% наблюдается в европейских странах.

Больше всего заразившихся коронавирусом за неделю выявили в США (760,6 тыс.), Великобритании (239,8 тыс.), Турции (197,3 тыс.), России (165,6 тыс.) и Индии (161,2 тыс.).