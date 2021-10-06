Тайбэй, 6 октября, 2021, 07:02 — ИА Регнум. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) к 2025 году получит все возможности для полномасштабного вторжения на Тайвань, заявил тайваньский министр обороны Цю Гочжэн 6 октября в ходе выступления в парламенте республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

По его словам, военнослужащие КНР уже могут напасть на остров, но Пекин пока воздерживается от «провокаций». Глава ведомства отметил, что Тайваню следует проводить все необходимые военные приготовления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ситуацию вокруг Тайваня обсудили президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин.