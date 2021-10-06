Тегеран, 6 октября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. 5 октября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 121 563, причем 216 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 216 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 121 563», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 13 226 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1 922 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 135 887 пациентов из общего числа 5 651 961 инфицированного человека выздоровели или были выписаны из больниц.

В заявлении подчеркивается, что 5665 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 42 449 726 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.