Тегеран, , 09:22 — REGNUM 5 октября самолет с гуманитарной помощью, предоставленной Исламской Республикой Иран, приземлился в Кабуле. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Это была пятая партия помощи, предоставленной иранской стороной Афганистану. Как отмечает агентство IRNA, груз был передан официальным лицам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) временным поверенным в делах Ирана в Афганистане.

По данным посольства Ирана в Кабуле, груз содержит продукты питания и санитарные материалы, доставленные Иранским Обществом Красного Полумесяца для распространения среди нуждающихся афганцев.

Ранее 4 октября Афганистан принял четвёртую поставку гуманитарной помощи из Ирана, доставленную наземным транспортом.

Как сообщает агентство IRNA, Исламская Республика Иран всегда находилась в тесном контакте с дружественным афганским народом и правительством, принимая на протяжении десятилетий миллионы афганских беженцев.