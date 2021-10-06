Варшава, 6 октября, 2021, 06:46 — ИА Регнум. Одним из вызовов для НАТО является газопровод «Северный поток — 2», которому необходимо противостоять. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда 5 октября в ходе выступления на Варшавском форуме по безопасности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Анджей Дуда

Кроме того, по словам главы республики, для Североатлантического альянса представляют угрозу усиление России, технологическое и экономическое развитие Китая, а также международный терроризм и миграционный кризис. Президент подчеркнул, что члены блока должны представлять себе весь набор вызовов и усиливать возможность блока противостоять им.

Дуда добавил, что ответ на эти угрозы должен быть выработан на саммите НАТО в Мадриде, который должен пройти в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что у членов блока нет единого мнения по поводу проекта «Северный поток — 2».