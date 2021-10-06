Москва, 6 октября, 2021, 05:41 — ИА Регнум. В экспертном медицинском сообществе мира начались процессы отрицания поголовной вакцинации как абсолютного средства борьбы с новым коронавирусом, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передаче «Смысл игры» на платформе YouTube.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Сергей Кургинян

Политолог привел слова именитых вирусологов и эпидемиологов, которые выступают против оголтелой вакцинации. В частности, были приведены слова нобелевского лауреата Люка Монтанье, которые он произнес 12 августа 2021 года, резко ужесточив свою риторику против вакцинаторов от COVID-19, навязывающих ее миру.

По словам Монтанье, это является «преступной деятельностью, осуществляемой врачами, которые забыли клятву Гиппократа» и «помогают правительствам, которые стремятся получить власть над медициной», в связи с чем это приводит к быстрой смерти пациентов. Поголовную вакцинацию же он назвал «неприемлемым способом лечения, которые будут продолжать убивать пациентов и медработников», а потому все это нужно рассматривать как «преступление, за которое когда-нибудь придется заплатить».

Другой французский эпидемиолог Мартин Блахье, в свою очередь заявил, что так называемые «паспорта здоровья» необходимо превратить в «паспорта вакцины», потому что «вакцина защищает от госпитализации, но не передачи инфекции». При этом, вакцинированные люди заражают других, о чем говорят эксперты во всем мире, включая Министра здравоохранения Франции. И поскольку вакцинированные люди могут заразить, то «паспорт здоровья — это совершенная глупость».

«Сторонникам экстазной вакцинации кажется, что их удел — постоянно атаковать их противников, а противники будут находиться в обороне глухой, а потому бесперспективной. Уже по Монтанье мы видим, что, мягко говоря, все совсем не так. Но если Монтанье апеллирует к преступной деятельности, и потому серьезен, как и подобает человеку, который апеллирует к совершаемым преступлениям, то французский эпидемиолог Мартин Блахье, который, к слову, является сторонником вакцинации, предупреждает экстазных вакцинаторов, которым он себя противопоставляет возможности попасть в ту яму, которую они роют для других. И в этом плане он сочетает серьезность политических утверждений с сарказмом», — заявил Кургинян.

Ссылаясь на слова Блахье Кургинян заметил, что выходит, что если вакцинированные люди являются более заразными, чем не вакцинированные, при этом для невакцинированных готовятся специальные гетто (с паспортами здоровья), то в гетто, если пользоваться этой логикой людей, готовящих для невакцинированных сегрегацию, нужно сажать как раз вакцинированных, а не переболевших.