Пекин, , 02:33 — REGNUM Власти Китая инициировали расследование в отношение статусного политического советника, сообщает агентство Синьхуа.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Заместитель главы Комитета по социальным и правовым вопросам Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) Фу Чжэнхуа находится под следствием по подозрению в серьезных нарушениях партийной дисциплины и закона.

Расследование проводится Центральной комиссией Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины и Национальной комиссией по надзору, говорится в заявлении, опубликованном в субботу. Подробности расследования не сообщаются.

Как правило, подобные формулировки в Китае означают причастность к коррупционной деятельности и ведение гедонистически-распутного образа жизни чиновником, за что, как правило, полагает тюремное наказание не менее 10−15 лет.