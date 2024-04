Чунцин, Китай, 6 октября, 2021, 01:39 — ИА Регнум. По данным компании New Land-Sea Corridor Operation Co., Ltd., через город центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая за первые три квартала 2021 года было совершено 1493 железнодорожных и морских грузовых рейса, что на 77% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и больше 1297 рейсов, совершенных за весь 2020 год, сообщает 4 октября агентство Синьхуа.

Namiac Китайский порт в Чунцине

За этот период было перевезено в общей сложности 75 000 стандартных контейнеров на сумму 9,8 млрд юаней (около $1,5 млрд).

«За первые три квартала этого года количество поездок, отправленных крупными станциями в Чунцине, увеличилось более чем на 40%. Новый Международный торговый коридор между Сушей и морем снизил транспортные расходы и повысил эффективность перевозок для местных предприятий», — сказал заместитель директора операционного департамента компании Цзя Цзюнь.

Новый Международный торговый коридор между «суш-море» — это торговый и логистический коридор, совместно построенный Сингапуром и провинциальными регионами западного Китая. Чунцин является центром операций по коридору.

Новый Международный торговый коридор «суша-море» расширил свой охват до 308 портов в 106 странах и регионах по всему миру. В рамках него перевозится более 640 видов товаров.