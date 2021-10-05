Тирана, 6 октября, 2021, 00:51 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Албании Огерта Манастирлиу 5 октября заявила на заседании комитета парламента по здравоохранению, что в течение декабря в страну прибудут 500 тысяч доз вакцины производства Pfizer по контракту и еще 400 тысяч доз вакцины в рамках программы COVAX.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Манастирлиу заявила, что в министерстве намерены обеспечить рост поставок вакцины в будущем году, чтобы быть готовыми к любому развитию событий.

Всего вакцинацию в Албании прошло 44% населения старше 18 лет. Всего сделано 1 764 814 инъекций вакцины от коронавируса, обе дозы получили свыше 800 тысяч граждан.