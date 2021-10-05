Вашингтон, 5 октября, 2021, 23:56 — ИА Регнум. Вступления Украины и Грузии в НАТО не следует ожидать в ближайшей перспективе. Об этом заявил 5 октября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая на конференции в Вашингтоне.

President.gov.ua Йенс Столтенберг

«Я не могу сказать, когда это произойдёт», — сказал Столтенберг, добавив при этом, что, «очевидно, это не случится завтра».

В то же время он подчеркнул, что решение о вступлении Украины и Грузии в НАТО может приниматься только властями этих стран, а также странами — членами альянса.

«Ни Россия, ни кто бы то ни было ещё не обладает правом вето в данном вопросе», — заявил Столтенберг.

Он также отметил, что призывает все страны НАТО оказывать более активную поддержку претендентам на вступление в военный блок.