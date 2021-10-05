Вашингтон, 5 октября, 2021, 23:02 — ИА Регнум. Не хакерская атака вызвала сбой в Facebook накануне, 4 октября, пишет 5 октября The Washington Post.

Интернет-шутка из Twitter Павел Дуров и Марк Цукерберг после сбоя в Facebook

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Такую оценку дала глава американского агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности Джен Истерли, отметив, что вчерашние проблемы «не были какой-то злонамеренной атакой или хакерской атакой».

Истерли «На самом деле это была ошибка конфигурации, это был технологический сбой».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько часов 4 октября Facebook, а также его сервисы Instagram и WhatsApp, были недоступны. Сотрудники Facebook не могли попасть в офис из-за неработающих пропусков.