Нью-Йорк, США, 5 октября, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о «глубокой обеспокоенности» резким ухудшением ситуации в Западной Сахаре, назвав возобновление военных действий между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО «серьёзным откатом» в усилиях по поиску мирного решения конфликта. Об этом сообщает Sahara Press Service со ссылкой на проект доклада генсека ООН по ситуации в Западной Сахаре, который должен быть представлен в октябре.

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«Ситуация в Западной Сахаре значительно ухудшилась со времени моего последнего доклада», — констатирует Гутерриш, отмечая, что возобновление военных действий и продолжающаяся пандемия COVID-19 «значительно изменили оперативную обстановку» в работе миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС), ограничив её способности выполнять свой мандат.

В связи с этим глава Всемирной организации призывает стороны конфликта к «деэскалации ситуации и немедленному прекращению боевых действий».

«Возобновление политического процесса является первоочередной задачей. Категорически необходимо, чтобы стороны договорились о назначении личного посланника (генсека ООН) для возобновления политического диалога по Западной Сахаре», — подчёркивает Гуттериш.

В проекте доклада также отмечается, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено информацией об ограничениях, введённых Марокко в отношении прав на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций в Западной Сахаре, в особенности после событий ноября 2020 года.

Генсек ООН также упоминает о плачевных условиях содержания сахарских заключённых, задержанных марокканскими силами.

Как сообщало ИА REGNUM, действие соглашения о прекращении огня между Марокко и движением за освобождение Западной Сахары — Фронтом ПОЛИСАРИО, которое было заключено в 1991 году, прекратилось в ноябре минувшего года после вторжения марокканских войск в демилитаризованную зону.

13 ноября 2020 года власти Западной Сахары приняли решение об эвакуации гражданского населения из данного региона, а на следующий день генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО Брахим Гали издал указ, которым объявил, что Западная Сахара вновь находится в состоянии войны с Марокко.