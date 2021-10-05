Стокгольм, 5 октября, 2021, 22:48 — ИА Регнум. С 1 октября число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на восемь. Такие данные 5 октября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 14 876 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 155 534 человека. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 1879 человек.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 175 614 человек старше 16 лет, вторую — 6 643 295.

По состоянию на 5 октября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 31 пациент с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находится в реанимационных отделениях и получает медицинскую помощь.