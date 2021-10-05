Москва, 5 октября, 2021, 21:42 — ИА Регнум. Арестованный журналист Геннадий Можейко пытался запутать свои следы, но при этом не покидал территорию Белоруссии. Об этом 5 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат исторических наук Андрей Суздальцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Арестованный журналист «Комсомольской правды» Можейко не покидал Белоруссию. Он пытался запутать следы, сообщил родителям по телефону, что едет в Москву. Это была уловка, чтобы его не искали в Белоруссии», — заявил эксперт.

«В Белоруссии его по телефону, по биллингу и нашли. В Москве, в России он не был, это я говорю с полным основанием», — отметил Суздальцев.

«Вместе с тем белорусские спецслужбы орудуют на территории России совершенно беззастенчиво», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, после трагедии, в результате которой погибли специалист в области IT Андрей Зельцер и офицер КГБ, в белорусских масс-медиа развернулась истеричная компания с открытыми призывами к насилию в отношении оппозиции.