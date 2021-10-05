Скопье, 5 октября, 2021, 21:53 — ИА Регнум. В Северной Македонии 5 октября в результате исследования 3374 образцов выявили 399 новых носителей коронавируса. Свыше 1300 пациентов в стране выздоровели. За день в стране умерли 17 носителей вируса.

EfkoMKD Тетово. Северная Македония

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Каждые три дня в стране с населением в два миллиона умирают свыше 50 человек с диагнозом COVID-19. Несмотря на это, в Северной Македонии отмечают некоторую положительную динамику. Если в начале сентября число активных случае было свыше 15 тысяч, то сейчас оно составляет 11 787.

В министерстве здравоохранения республики сообщают, что с начала эпидемии в стране выявили 193 052 случая заражения. С начала пандемии 175 496 пациентов выздоровели. Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 6740.