Москва, 5 октября, 2021, 21:25 — ИА Регнум. Цензура в Белоруссии полностью выхолащивает контент и превращает российские телеканалы в «мутантов». Об этом 4 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат исторических наук Андрей Суздальцев.

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«Российские телеканалы превратились благодаря белорусской цензуре в своеобразных мутантов. Они транслируются с задержкой в час,из содержания изымается все, что подвергает критике интеграцию по Лукашенко и самого президента Белоруссии», — заявил эксперт.

«Фактически изменяется контент и добавляется белорусская информационная база», — заявил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко подвергли цензуре в компании CNN.