Приштина, Сербия, 5 октября, 2021, 21:52 — ИА Регнум. По данным Института общественного здравоохранения Косово, в результате исследования 3285 образцов 5 октября в крае выявили 38 носителей коронавируса. 185 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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Всего в Косово с начала пандемии выявили около 160 тыс. случаев заражения, не считая сербское население края, 155 379 пациентов уже здоровы, около трех тысяч человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, два из них — за последние сутки.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения коронавирусом в Косово вновь снижается и составляет 1895. Обе дозы вакцины от COVID-19 получили 5673 312 жителей Косово, всего произведено 1 388 583 инъекции вакцины.