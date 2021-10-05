Москва, 5 октября, 2021, 21:13 — ИА Регнум. 5 октября Сергей Прядкин подал в отставку с поста президента Тинькофф Российской Премьер-лиги. Временно исполняющим обязанности назначен Ашот Хачатурянц.

Андрей Пронин ИА REGNUM Футбол. РПЛ

Ашот Хачатурянц также является главой судейского комитета Российского Футбольного Союза.

Сергей Прядкин занимал должность президента Российской Премьер-лиги с 2007-го года. За период в 14 лет Прядкин переизбирался три раза. При этом каждый раз все клубы РПЛ единогласно поддерживали его кандидатуру.