Среднеахтубинский район, Волгоградская область, 20 мая, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Квартиру в разрушающемся доме предоставили сироте чиновники в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 мая в объединённой пресс-службе судов региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Трещина в стене

Жильё по договору социального найма выделил комитет строительства Волгоградской области. Получив однокомнатную квартиру, сирота зарегистрировал право собственности на него в Едином государственном реестре недвижимости, однако позже выяснилось, что жить там практически невозможно. По стенам и потолку разошлись трещины, просел пол по всей площадки, как установила экспертиза — износ конструкций составил 70%.

Прокуратура в суде потребовала признать недействительным договор на передачу в собственность спорной квартиры и обязать чиновников предоставить сироте благоустроенное жилое помещение.

Исковые требования удовлетворены в полном объёме, решение ещё может быть обжаловано.