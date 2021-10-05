Женева, Швейцария, 5 октября, 2021, 20:56 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 355 049 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 6303 пациента с COVID-19. Такие данные приводит 5 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что за весь период с начала пандемии во всём мире выявлено уже 235 175 106 носителей коронавирусной инфекции, подтверждён 4 806 841 случай смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 257 122 выявленных инфицированных и 4204 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.