Белград, 5 октября, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Сербия все еще не намерена вводить ковид-паспорта для своих граждан, так как на данном этапе не сможет контролировать их выпуск. Об этом заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич 5 октября после заседания национального штаба по борьбе с эпидемией коронавируса.

Novreg.ru Ана Брнабич

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«Если мы их введем (ковид-паспорта — ИА REGNUM), мы не сможем их контролировать. В Нью-Йорке их покупают за сто долларов», — процитировал телеканал РТРВ слова Брнабич.

При этом премьер-министр отметила, что в стране все подготовлено для выпуска ковид-паспортов? и что в случае необходимости правительство примет решение об их введении.

Брнабич напомнила, что вакцинация населения остается главным средством борьбы против коронавируса, и что в Сербии 80% населения должно сделать прививку для того, чтобы переломить эпидемиологическую ситуацию.

Напомним, что 5 октября в Сербии 51 человек умер от последствия COVID-19.