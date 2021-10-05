Москва, 5 октября, 2021, 20:33 — ИА Регнум. Число пользователей мессенджера Telegram увеличилось на 70 миллионов на фоне глобального сбоя в работе социальных сетей. Об этом сообщил 5 октября основатель мессенджера Павел Дуров.

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"Вчера в Telegram наблюдался рекордный рост числа регистраций и активности пользователей. Ежедневный темп роста Telegram на порядок превысил норму, и за один день мы приняли более 70 миллионов беженцев с других платформ», — написал он в своём канале.

Дуров добавил, что он гордится тем, что команда Telegram справилась с беспрецедентным ростом и «мессенджер продолжал безупречно работать для подавляющего большинства пользователей».

По его словам, лишь некоторые пользователи в Северной и Южной Америке могли испытывать замедление скорости работы сервиса, поскольку «миллионы пользователей с этих континентов одновременно бросились регистрироваться в Telegram».

Как передавало ИА REGNUM, накануне произошёл глобальный сбой в работе социальной сети Facebook и принадлежащих ей сервисов Instagram и WhatsApp. Рост активности интернет-пользователей на других платформах привёл к неполадкам в работе таких крупнейших ресурсов, как Twitter, Google, YouTube, Zoom, Amazon, Reddit и другие.