Москва, 5 октября, 2021, 21:16 — ИА Регнум. На фоне падения цен на экспортируемую Украиной железную руду цены на украинское продовольствие на мировых рынках растут, но производители могут столкнуться с рисками. Об этом 5 октября заявил ИА REGNUM политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

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«Для украинских производителей зерновых экономические риски значительно меньше, чем для других аграриев. Проблема скорее в том, что на обеспечение стабильного экспорта негативно влияет устаревшая инфраструктура, проблемы с транспортом, а рост цен на газ приводит к удорожанию стоимости сушки зерна», — заявил эксперт.

«Для населения на внутреннем рынке цены на хлеб будут расти вслед за ростом мировых цен. В целом под давлением открытого для Европы украинского рынка происходят структурные изменения. В нынешних условиях выгоднее производить лишь несколько сельхозкультур, отправлять их на экспорт, но это приводит к резкому росту импорта такой традиционной аграрной продукции, как картофель, репчатый лук и другие овощи, сало, молоко, масло», — заявил Дудчак.

Напомним, что на некоторые позиции украинского экспорта цены понизились, но при этом повысился спрос и цены на производимое на Украине продовольствие.