Сараево, 5 октября, 2021, 20:17 — ИА Регнум. Председатель президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и представитель бошняков в президиуме Шефик Джаферович считают оправданным решение об отмене совместных военных учений Вооруженных сил БиГ и Армии Сербии. Об этом говорится в совместном сообщении, которое Комшич и Джаферович опубликовали 5 октября.

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«Это решение разумное и оправданное, если учесть ухудшение эпидемиологической ситуации, которое происходит в настоящее время», — цитирует телеканал РТРС совместное заявление Комшича и Джаферовича.

По их мнению, решением министерства обороны БиГ военные учения были всего лишь перенесены, и они будут проведены, как только обстоятельства это позволят. Также Комшич и Джаферович считают необоснованным требования представителя сербов в президиуме БиГ Милорада Додика о смене министра обороны Сифета Поджича.

Напомним, что 4 октября министр обороны БиГ Сифет Поджич принял решение об отмене совместных военных учений с Сербией, которые должны были пройти на горе Маняча с 9 по 16 октября. Милорад Додик потребовал смены Поджича, потому что он при принятии решений нарушил конституцию БиГ и предусмотренную процедуру. По словам Додика, только президиум БиГ имеет право принимать решения, связанные с оборонной и внешней политикой государства.