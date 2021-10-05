Стокгольм, , 20:13 — REGNUM «Центристы» намерены инвестировать на 6,8 миллиарда крон (€680 млн) больше, чем правительство Швеции, в различные меры по созданию рабочих мест. Об этом стало известно 5 октября, когда партия презентовала свой теневой бюджет на 2022 год, передает новостная служба SVT Nyheter.

Стокгольм, Швеция

Бюджет партии также предусматривает сокращение налоговых взносов работодателей, трудоустраивающих молодежь и длительно безработных.

«Сотрудничество с правительством закончилось в связи с голосованием по вынесению вотума недоверия этим летом. Таким образом, это наш первый законопроект по бюджету с осени 2017 года», — заявила лидер партии Анни Лёф на пресс-конференции в риксдаге.

Ранее в ходе переговоров с правительством «Центристы» настаивали на реформировании государственной службы занятости Швеции и системы частных служб подбора персонала. Теперь партия хочет удвоить в них численность сотрудников, что обойдется в 1,1 миллиарда крон.

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