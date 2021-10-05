Москва, 5 октября, 2021, 20:03 — ИА Регнум. На железную руду, экспортируемую из Украины, серьезно снизилась цена. Об этом 5 октября заявил ИА REGNUM политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Иван Шилов ИА REGNUM Гривна

«Это не столько падение, сколько возвращение к привычному уровню после скачка. В значительной степени на цену влияет спрос на руду в Китае — на него приходится примерно 62% мирового спроса. А в КНР спрос падает уже несколько месяцев», — заявил эксперт

«Рост стоимости энергоносителей, неопределенность в прогнозах объемах выплавки сталелитейных предприятий, ожидания продолжения падения цены на сырье, вызывающее сокращение закупок сырья — все эти факторы сейчас влияют на цену руды», — заявил Дудчак.

Напомним, что на некоторые позиции украинского экспорта, в частности, на железную руду, существенно снизились.