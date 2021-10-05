Афины , 5 октября, 2021, 19:46 — ИА Регнум. Греция сообщила про 2876 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) 5 октября. Сутками ранее сообщалось про 2125 новых случаев.

Xinhuanet.com Греция

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С начала пандемии в Греции подтверждено 666 517 случаев инфицирования.

За последние 24 часа зарегистрировано 34 случая смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 14 991.

В общей сложности 334 пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 66 лет, и 80,5% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Кроме того, 146 пациентов были госпитализированы за последние 24 часа.