Брдо, Словения, , 19:47 — REGNUM Вопрос соблюдения Дейтонского мирного соглашения по Боснии и Герцеговине президент Сербии Александр Вучич обсудил в Словении с представителем хорватского народа в БиГ, председателем партии «Хорватское демократическое содружество» Драганом Човичем. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице президента Сербии в «Инстаграме» 5 октября.

Александр Вучич Predsednik.rs

«Мы говорили о соблюдении Дейтонского соглашения и легитимных интересах трех народов в БиГ», — отметил Вучич.

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич 5 октября прибыл с двухдневным визитом в Словению ради участия в работе саммита ЕС — Западные Балканы.