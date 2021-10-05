Ново-Огарево, Московская область, 5 октября, 2021, 18:59 — ИА Регнум. В рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» в России ликвидировано 29 свалок площадью почти 350 гектар. Об этом 5 октября заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на встрече президента России Владимира Путина с правительством.

Rosrao.ru Мусорная свалка в Челябинске

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"За время реализации нацпроекта уже ликвидировано 29 свалок в границах городов площадью почти 350 гектар. Более 2 млн человек почувствовали экологический эффект от проведенных мероприятий — один из наиболее масштабных проектов по рекультивации городской свалки был реализован в Челябинске», — заявила Абрамченко.Это была крупнейшая в Европе свалка в границах города — она содержала 17,5 млн кубических метров отходов, и её рекультивация позволила сократить объём выбросов в атмосферу на 30%.

По её словам, в 10 российских регионах ликвидируют 13 свалок до конца 2021 года, которые «расположены в республиках Татарстан и Чувашия, в Ленинградской, Липецкой, Новгородской, Омской, Рязанской, Тверской, Тульской областях и в Ставропольском крае».