Бишкек, 5 октября, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Стоимость тонны угля в столице Киргизии и Чуйской области выросла до 5 тысяч сом (Около 5 тысяч рублей) за тонну. О высоком ажиотаже на уголь сообщил 5 октября, глава госпредприятия «Кыргыз комур» Мирлан Джакыпов.Одна тонна угля на месторождении Кара-Кече продается за 1330 сомов, транспортировка в Бишкек — 2 тысячи сомов, посредники делают наценку в 1000—1500 сомов. По словам чиновника, в этом году рост цен на уголь в Киргизии связан не только с отопительным сезоном, но и с дефицитом электроэнергии в стране, наступившим из-за низкого уровня воды на Токтогульской ГЭС. Сейчас представители правительства ведут переговоры с Ассоциацией водителей грузовиков, пытаясь снизить стоимость доставки угля.

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Отметим, что о росте стоимости угля сообщают и жители южной столицы Киргизии — Оша — там стоимость тонны угля выросла до 7 000 сомов (6 000 рублей) за тонну.Читайте также: На юге Киргизии выросли цены на уголь

На фоне регулярных отключений электричества в Киргизии наблюдается повышенный спрос на уголь. Для охраны запасов топлива президент Киргизии отправил на одно из крупнейших месторождений угля «Кара-Кече» спецназ «Альфа».

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