Москва, 5 октября, 2021, 18:26 — ИА Регнум. «Единая Россия» выдвинула Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

На пост первого вице-спикера Госдумы предложена кандидатура Александра Жукова.

Вице-спикерами Госдумы могут стать экс-уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, депутаты Госдумы Ирина Яровая, Пётр Толстой, Сергей Неверов, а также экс-губернатора Тувы Шолбан Кара-Оол.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы предложил президент РФ Владимир Путин. Он отметил роль Володина в консолидации усилий нижней палаты парламента во время пандемии коронавируса.

7 октября пройдет организационное заседание фракции Единой России. На нем будут рассмотрены вопросы, необходимые для организации и регистрации фракции.