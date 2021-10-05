Путин поставил задачу добиться и декарбонизации, и роста экономики
Ново-Огарево, Московская область, 5 октября, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Одновременно в России нужно добиться и максимального роста экономики, и сокращения накопленного объёма чистой эмиссии парниковых газов в следующие 30 лет, заявил 5 октября президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Глава государства пояснил, что, если это будет выполнено, будет реализована Стратегия социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Он призвал не внедрять слепо «какие-то устоявшиеся, стандартные схемы».
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Путин добавил, что Россия большая, поэтому её экологические проекты влияют на весь мир, они «предоставляют огромное поле для международной кооперации».