Ново-Огарево, Московская область, 5 октября, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Одновременно в России нужно добиться и максимального роста экономики, и сокращения накопленного объёма чистой эмиссии парниковых газов в следующие 30 лет, заявил 5 октября президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Владимир Путин «Мы ставим амбициозную задачу: сделать его даже ниже, чем в Евросоюзе. Но на пути к этой цели мы обязаны решить ещё одну задачу: снижая негативное воздействие российской экономики на глобальный климат, обеспечить максимальные темпы её роста».

Глава государства пояснил, что, если это будет выполнено, будет реализована Стратегия социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Он призвал не внедрять слепо «какие-то устоявшиеся, стандартные схемы».

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Путин добавил, что Россия большая, поэтому её экологические проекты влияют на весь мир, они «предоставляют огромное поле для международной кооперации».