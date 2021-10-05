Москва, 5 октября, 2021, 18:13 — ИА Регнум. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил кандидатов на посты руководства фракции в Госдуме.

Archive.government.ru Дмитрий Медведев

На пост руководителя фракции предложена кандидатура экс-губернатора Дагестана Владимира Васильева.

На должности первых заместителей руководителя фракции предлагаются кандидатуры депутата Госдумы VII созыва Дмитрия Вяткина и экс-спикера заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова.

На должности руководителей внутрифракционных групп — заместителей руководителя фракции — предлагаются кандидатуры Александра Борисова, Владимира Иванова, Ивана Квитки, Виктора Селиверстова и Адальби Шхагошева.

Кроме того, на посты замглавы фракции предлагаются кандидатуры Андрея Исаева, Евгения Ревенко, Сергея Морозова и Игоря Кастюкевича.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин предложил кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы восьмого созыва.

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