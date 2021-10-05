Санкт-Петербург, 5 октября, 2021, 18:12 — ИА Регнум. На Кольцевой автомобильной дороге (КАД) Санкт-Петербурга в ДТП пострадали пять детей. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Дорожная авария произошла в понедельник, 4 октября, около 17:00 мск в Красносельском районе Санкт-Петербурга на 73-м км КАД. 34-летний водитель автомобиля MAN с полуприцепом, при перестроении из третьего ряда совершил столкновение с автомобилем LADA Largus, который двигался во втором ряду без изменения направления движения. За рулем легковой машины находился 33-летний мужчина.

В результате столкновения автомобиль LADA перевернулся на крышу и наехал на барьерное ограждение, а затем на полуприцеп автомобиля MAN. В результате ДТП пострадали пять несовершеннолетних пассажиров: 11-летняя девочка, девятилетний, пятилетний и двухлетний мальчики, а также младенец 2021 года рождения.

«Все дети были пристегнуты ремнями безопасности в установленном порядке, поэтому практически не пострадали и после осмотра врача были отпущены домой. Младенец в нарушение правил дорожного движения находился на руках у матери, однако, к счастью, в этот раз для малыша всё обошлось без серьезных травм и госпитализации», — уточнили в ведомстве.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.