Бишкек, , 18:00 — REGNUM Киргизия предоставила около 95 тонн продовольствия в качестве гуманитарной помощи этническим киргизам, проживающим в Афганистане на территории Большого и Малого Памира. Об этом сообщили в пресс-службе президента сегодня, 5 октября.

Киргизия

Этническим киргизам отправили 55 тонн муки, 14 тонн риса, 10 тонн сахара, 7 тонн макарон, 5 тонн соли и 4 тысячи литров растительного масла.

В администрации главы государства отмечают, что этих продовольственных товаров должно хватить, чтобы полностью обеспечить памирских киргизов продуктами питания на ближайшую зиму.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, сейчас на Малом и Большом Памире проживают порядка полутора тысяч этнических киргизов, а на территории всего Афганистана — около трех тысяч.