Вашингтон, 5 октября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Требование американских работодателей о тестировании сотрудников на COVID-19 привело к дефициту эксспресс-тестов по всей стране в последние недели, сообщает 5 октября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM COVID-19

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Производители тестов, включая Abbott Laboratories, Quidel и LumiraDX, наращивают производство, чтобы удовлетворить растущий спрос. Но на это потребуется от нескольких недель до нескольких месяцев, сообщили Reuters руководители отрасли. Это затрудняет закупку тестов в ближайшей перспективе.

«Спрос со стороны работодателей стал сумасшедшим. Мы не сможем удовлетворить все запросы, которые поступают», — сказал исполнительный директор Quidel Дуг Брайант.

Напомним, что некоторые компании США начали увольнять невакцинированных сотрудников. Другие ввели для невакцинированных работников правило о еженедельном прохождении теста на COVID-19.