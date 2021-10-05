Москва, 5 октября, 2021, 17:45 — ИА Регнум. До 17 октября в регионах Российской Федерации в очно-дистанционном формате пройдет отборочный этап VII Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Абилимпикс

За право участвовать в финале VII Национального чемпионата «Абилимпикс» будут бороться более 2500 участников из 85 субъектов Российской Федерации в 75 компетенциях. Самые массовые из них «швея», «обработка текста», «столярное дело», «портной» и «адаптивная физическая культура». Конкурсанты будут выполнять задания на своих рабочих местах под руководством экспертов.

«Здорово, что такое большое количество участников принимает участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс». Сезон получился по-настоящему всероссийским. После отборочного тура, который завершится 17 октября, 1130 конкурсантов — школьников, студентов и специалистов — ждет финал. Уверен, ребята достойно проявят себя на испытаниях», — поделился заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

«С каждым годом растёт количество конкурсантов и компетенций Национального чемпионата «Абилимпикс», расширяется партнёрский совет Движения, и главное, растет количество участников, получивших хорошую работу. В рамках предстоящего чемпионата мы планируем большую профориентационную программу, чтобы ещё больше школьников могли пройти мастер-классы и профессиональные пробы и в перспективе приняли участие в чемпионатах», — отметил руководитель Национального центра «Абилимпикс» Игорь Грибанов.

По результатам отборочного этапа в финал VII Национального чемпионата «Абилимпикс» пройдут по 5 человек в каждой из 75 компетенций в трех категориях: школьники, студенты, специалисты. Финал VII Национального чемпионата «Абилимпикс» состоится с 16 по 18 ноября 2021 года в Москве в павильонах ВДНХ.

В программе чемпионата, кроме соревновательной части, будут представлены деловая, профориентационная и выставочная программы. Отметим, что в рамках деловой программы VII Национального чемпионата запланировано проведение Форума международных экспертов. Ожидается, что участниками Форума выступят представители Секретариата Международной Федерации Абилимпикс.

Открыта регистрация волонтеров, которые будут помогать организовывать работу на соревнованиях. Желание принять участие уже выразили более 400 добровольцев. Прием заявок волонтеров продолжается. Отправить анкету, можно, пройдя по ссылке.