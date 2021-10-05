Стартовал отборочный этап VII Национального чемпионата «Абилимпикс»
Москва, 5 октября, 2021, 17:45 — ИА Регнум. До 17 октября в регионах Российской Федерации в очно-дистанционном формате пройдет отборочный этап VII Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».
За право участвовать в финале VII Национального чемпионата «Абилимпикс» будут бороться более 2500 участников из 85 субъектов Российской Федерации в 75 компетенциях. Самые массовые из них «швея», «обработка текста», «столярное дело», «портной» и «адаптивная физическая культура». Конкурсанты будут выполнять задания на своих рабочих местах под руководством экспертов.
По результатам отборочного этапа в финал VII Национального чемпионата «Абилимпикс» пройдут по 5 человек в каждой из 75 компетенций в трех категориях: школьники, студенты, специалисты. Финал VII Национального чемпионата «Абилимпикс» состоится с 16 по 18 ноября 2021 года в Москве в павильонах ВДНХ.
В программе чемпионата, кроме соревновательной части, будут представлены деловая, профориентационная и выставочная программы. Отметим, что в рамках деловой программы VII Национального чемпионата запланировано проведение Форума международных экспертов. Ожидается, что участниками Форума выступят представители Секретариата Международной Федерации Абилимпикс.
Открыта регистрация волонтеров, которые будут помогать организовывать работу на соревнованиях. Желание принять участие уже выразили более 400 добровольцев. Прием заявок волонтеров продолжается. Отправить анкету, можно, пройдя по ссылке.