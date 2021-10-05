Москва, 5 октября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. В 67 регионах России наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявила 5 октября вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». реж Владимир Попов. 1978. СССР Болеет

Голикова «Рост заболеваемости сегодня отмечается в 67 регионах нашей страны».

Она добавила, что суточный параметр заболеваемости составляет 20 тысяч, что на 14 тысяч больше, чем в тот же период прошлого года. Этот показатель ни разу не превышал 30 тысяч на периодах подъёма.

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