Синьцзян, Китай, , 17:33 — REGNUM В ходе общих прений на 76-й сессии Генеральной Ассамблее ООН постпред КНР Чжан Цзюнь подверг критике нападки США и ряда других стран Запада по вопросам ситуации вокруг Синьцзяна, Тибета и Гонконга и выступил против превращения ООН в инструмент вмешательства во внутренние дела под предлогом «защиты прав человека». Об этом 5 октября сообщает Синьхуа, отмечая, что США фабрикуют обвинения, руководствуясь «дипломатией лжи».

Главной целью информационных атак Вашингтона китайский дипломат назвал попытки помешать развитию Китая, затормозив его, и обратил внимание на собственную историю США, изобилующую примерами расовой сегрегации и геноцида чернокожего населения. В современных США, по его словам, по-прежнему широко распространены экстремистские организации с расистским уклоном и идеологические течения, замешанные на ненависти и дискриминации афроамериканцев, азиатов и т.д.

Позицию Чжан Цзюня поддержали постпреды Кубы, Сирии, Белоруссии, КНДР, Эфиопии и ряда других стран.