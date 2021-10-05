Любляна, 5 октября, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Правительство Словении ограничило движение в Любляне, на озере Блед и вокруг конференц-зала в населённым пункте Брдо во время саммита ЕС-Западные Балканы 5 октября, чтобы протесты против ковид-паспортов, которые продолжаются в этой балканской стране уже некоторое время, не сорвали это мероприятие. Об этом сообщили словенские СМИ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Словения

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Правительство Словении отметило, что закон предусматривает введение подобных ограничений, когда существует большая вероятность нарушения общественного порядка, передает агентство STA.

Решение об ограничении движения было принято после того, как демонстранты заявили о планах сорвать саммит, заблокировав дороги, ведущие к месту его проведения.

Напомним, что в Словении в середине сентября начались протесты против ведения строгих мер борьбы против эпидемии коронавируса.