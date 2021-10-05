Москва, , 17:11 — REGNUM Ввести единые ставки оплаты труда и провести повышение заработной платы учителей сразу во всех регионах предложил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября.

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«Инициатива уравнять зарплаты выглядит здраво, только лично мне не понятно, почему для введения единой тарифной сетки потребовались «пилотные регионы». Почему нельзя сразу взять и начать платить людям достойные зарплаты?» — рассуждает Миронов.

Правительство РФ готовит «пилотный проект» по внедрению новой системы оплаты труда учителей. Планируется унифицировать должностные оклады педагогов дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования. Ожидается, что «пилотный проект» сначала запустят в нескольких регионах России в первой половине 2022 года, и только спустя некоторое время новая система оплаты труда будет распространена по всей стране. Тестирование пилотной системы намечено провести в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской и Ярославской областях, а также в Мордовии.

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