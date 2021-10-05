Ново-Огарево, Московская область, 5 октября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Ситуация с биржевыми ценами на газ в Европе напоминает истерику, заявил 5 октября президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Kremlin.ru Владимир Путин

Владимир Путин «Там истерика и какая-то неразбериха на рынках! Почему? Да потому что серьёзно к этому не относятся. Кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающую отрасль».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, цена на газ в Европе растёт: 5 октября она обновила исторический максимум. Накануне, 4 октября, биржевая цена на газ впервые превысила $1200 за тысячу кубометров, а сегодня она приближалась к $1230.