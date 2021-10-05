Санкт-Петербург, 5 октября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Пять вагонов железнодорожного состава сошли с рельс в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. Ведомство организовало проверку по факту схода грузовых вагонов.

Пресс-служба СЗТП Сход с путей грузовых вагонов в Ленинградской области

По предварительным данным, 5 октября в 14:50 мск в районе железнодорожной станции Гатчина — Товарная — Балтийская маневровый локомотив столкнулся с подвижным составом. Из-за этого произошел сход пяти грузовых вагонов, три из них опрокинулись на бок.

«Пострадавших в результате инцидента нет, — уточнили в ведомстве. — Транспортная прокуратура даст оценку действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований примет меры.

Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.