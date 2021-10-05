Гватемала, 5 октября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Жители одной из деревень Гватемалы, выступающие против вакцинации, напали на медсестер, пытавшихся сделать прививки от COVID-19, и удерживали их в течение семи часов, сообщает 5 октября BBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нападение

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Около 500 человек перекрыли дорогу и разгромили машины полиции в северной провинции Альта Верапас.

11 медсестер были освобождены после переговоров полиции с жителями деревни, которые успели уничтожить около 50 доз вакцины.

«Мы несколько раз пытались объяснить, что вакцинация является добровольной и что мы не хотим никого заставлять, но они не позволили нам [работать]», — объяснила одна из медсестер.

Местные СМИ сообщают, что недоверие к вакцине сформировалось после того, как у одного из жителей деревни, получившего дозу, развились побочные эффекты.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания YouTube заявила об удалении всего контента, распространяющего дезинформацию о вакцинах. Таким образом YouTube усилила охоту за противниками вакцинации от COVID-19.