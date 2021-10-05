Вашингтон, 5 октября, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Основатель Facebook Марк Цукерберг принес извинения по поводу того, что Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp не работали почти шесть часов, причинив неудобства более чем 3,5 млрд. пользователей по всему миру. Об этом 5 октября сообщает BBC.

Alessio Jacona Марк Цукерберг

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Миллиардер извинился после того, как в понедельник в 16:00 по Гринвичу из-за внутренней технической проблемы Facebook, Messenger, Whatsapp и Instagram перестали работать.

Приложения вновь заработали около 22:00.

Отметим, что компании по всему миру, которые используют социальные сети для связи с клиентами, столкнулись с перспективой неожиданного финансового удара.

Сам Цукерберг, как полагают, потерял примерно $6 млрд, когда акции Facebook резко упали, согласно данным Fortune.

Downdetector, который отслеживает сбои в работе, сообщил, что по всему миру было зарегистрировано около 10,6 миллионов неполадок — это самое большое число, которое когда-либо было зафиксировано.