Ватикан, 5 октября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. С начала 1950 года около 216 тыс. детей — в основном мальчиков — подверглись сексуальному насилию со стороны священнослужителей французской католической церкви, показало новое расследование. Об этом 5 октября сообщает BBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

Расследование выявило, что церковь покрывала по меньшей мере 2 900−3 200 насильников.

В опубликованном Ватиканом заявлении говорится, что Папа Франциск «почувствовал боль», узнав о результатах расследования.

Расследование также показало, что число детей, подвергшихся насилию во Франции, может достигать 330 тыс., если принять во внимание преступления, совершенные учителями католических школ.

Как сообщало ИА REGNUM, в католической церкви Пенсильвании, США, работали более 300 священников, подозреваемых в сексуальном насилии над детьми.

По данным прокуратуры, более 1000 детей стали жертвами. Некоторым из них было меньше 10 лет.